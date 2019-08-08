منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأوضح مفتي جمهورية كاريليا الفنلندية السوفيتية الاشتراكية الشيخ سعيد عبدالعزيز أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، أتاح لهم فرصة ثمينة لأداء مناسك الحج في ظل النهضة والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد سبق لي أن حجيت من قبل ، إلا أن ما أشاهده اليوم من تطور ملحوظ وتقنيات كثيرة مستخدمة للتسهيل على الحجاج وتيسير حجهم ، ومنهاتوفر ماء زمزم في كل مكان بشكل مجاني لضيوف الرحمن يثج الصدر ويشعرنا بالفخر.وأضاف أنهم ولله الحمد لم يواجهوا أي صعوبات في التنقل بين مقارهم المخصصة للسكن والصلاة في الحرم وذلك لتوفر وسائل النقل في كل مكان.ولفت النظر إلى أن روسيا يوجد بها حوالي 30 مليون مسلم ولامسنا من المملكة العربية السعودية الاهتمام والرعاية للمسلمين داخل روسيا من خلال بناء المساجد وانتشار الدعوة الإسلامية، مبينًا أنه واجه في المملكة كل خير وحفاوة استقبال كبيرة واهتمام بالغ بضيوف الرحمن.// انتهى //22:08ت م0360