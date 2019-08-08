منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسوصل عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ، في إطار ما يقدمه القسم لطلابه واستمراراً لنهج القسم في تحجيج عدد من طلابه المسلمين كل عام منذ 2010م.وقد استفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات من القسم في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسة، في مقدمتها برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا الذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.ويتم كذلك تقديم برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة، حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية منحاً دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم لطلاب أقسام الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية بجامعة موسكو يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للالتحاق بدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مرحلتيْ التعليم العام والجامعي.// انتهى //22:21ت م0363