عدن 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين اليمنيين والأمن والاستقرار بشكل عام.وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي التي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش.وأعربت الحكومة عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال، التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني.//انتهى//22:28ت م0369