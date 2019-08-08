الخفجي 07 ذو الحجة 1440 الموافق 08 أغسطس 2019م واسافتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع مساء اليوم شاطئ ومسبح ذوي الإعاقة بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود اللواء ناجي بن منصور الجهني وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني.وبدأ حفل تدشين الموقع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني كلمة رحب فيها بالمحافظ والضيوف، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -رعاها الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومتابعة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، لافتا النظر إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لمشاركات حرس الحدود المجتمعية خاصة لهذه الفئة الغالية.بعد ذلك ألقى قائد قطاع حرس الحدود بالخفجي العميد مشاري بن محمد المطيري، كلمة شكر فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة التي ساهمت بجهودها لتيسير إقامة المشروع.بعدها قدم المقدم البحري عبدالعزيز العنزي شرحاً تفصيلياً عن المشروع.فيما ألقت رئيسة الجمعية الخيرية النسائية بالخفجي منتهى بنت حمد العيسى كلمة نوهت فيها بجهود معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الداعمة لهذا المشروع المجتمعي الهام لذوي الإعاقة حتى أبصر النور،بعدها شاهد الحضور فلماً مرئياً وثائقياً عن المشروع وعن حرس الحدود، ثم قام الحضور بجولة استطلاعية للمسبح والمرافق المعدة.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن محافظ الخفجي والحضور استمعوا لشرح مفصّل عن المشروع من مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود اللواء ناجي الجهني وعن المرافق التي يحتويها المشروع والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.وأضاف المقدم القريني أن افتتاح الشاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الإعاقة بالخفجي يأتي ضمن المبادرات التي ينفذها حرس الحدود لخدمة ورعاية ذوي الإعاقة في جانب المسؤولية الاجتماعية بدعم وتوجيه مباشر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ، الذي يؤكد على تحويل هذه الشريحة الغالية على قلوبنا من متلقين للمساعدة إلى منتجين.وأبان أن مساحة المشروع تبلغ ( ٢٤٠٠ متر)، ويحتوي على كل التجهيزات والمتطلبات لذوي الإعاقة، ويضم ممرًا من "الستانلس ستيل " داخل البحر وممر خشبي على الشاطئ الرملي ومنطقة محددة الأبعاد للسباحة مجهزة بجوانب آمنة ودورات مياه ومواقف خاصة ومظلة انتظار ولوحات تحذيرية ولوحات تعليمات الشاطئ وبرج مراقبة وعوامات تحديد مناطق السباحة المخصصة لذوي الإعاقة.واختتم المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن موقع السباحة المخصص لذوي الإعاقة في شاطئ محافظة الخفجي يُعد الخامس من نوعه الذي ينفذه ويشرف عليه حرس الحدود بعد المواقع الأربعة التي افتتحت في منطقة أبحر بمحافظة جدة، ومنطقة العيقة بشرم ينبع، وفي شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر، وجزيرة المرجان بمنطقة جازان.// انتهى//22:29ت م0370