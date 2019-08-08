منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسرفع نائب وزير الصحة الأفغاني الدكتور فدا محمد بيكان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- على شموله ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تبذل جهداً غير مسبوق على مستوى العالم في تنظيم وإدارة الحج وخدمة ورعاية الحجيج.وقال الدكتور فدا محمد بيكان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تقدم أعلى معايير الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتتبع الإجراءات والاشتراطات الوقائي الصحية منذ مغادرة الحجاج من بلدانهم وحتى وصولهم للمشاعر المقدسة.وأشاد بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى القادمين للحج، وقد اشتملت الرعاية إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة لعدد من الحجاج الأفغان القاطنين في المدينة المنورة ومكة المكرمة.// انتهى //22:31ت م0371