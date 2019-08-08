منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساستقبل منسوبو وزارة الصحة ، حجاج بيت الله الحرام الذي تم تفويجهم من مستشفيات المدينة المنورة لمستشفيات مشعر عرفات بمكة المكرمة، بالورد والتهاني بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة ليتمكنوا من إتمام حجهم، وسط فرحة عارمة من الحجاج يرددون الدعاء ويسطرون الشكر للمملكة العربية السعودية على ما توليه من اهتمام كبير وبالغ لخدمتهم .وكانت وزارة الصحة قد فوجت اليوم ( 24 ) حاجاً من ( 12 ) دولة، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام .يقول الحاج العراقي أحمد سليمان يبلغ من العمر( 73 ) عاماً، ضمن الذين تم تفويجهم : نشكر المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة وكل العاملين على هذا العمل الطيب المفرح المساعد ، بارك الله فيكم.وتضيف الحاجة المصرية زينب عبدالله ( 70 ) عاماً وسط دموع الفرح : "الحمد لله الذي أتم علينا، ما وجدناه من المملكة العربية السعودية وأبناء الصحة أثناء تنويمنا ونقلنا لا نجده بأي مكان في العالم، كلمات الشكر لا توفيكم حقوقكم".ويقول الحاج ماكو ماكران صومالي ( 75 ) عاماً : " كنت أظن أني لن أتم حجي بعد أن انتظرت سنوات طويلة لأتمكن من الوصول هنا لأداء فريضة الحج ، الحمدلله على ما من به علينا، وكلمات الشكر والتقدير لن تفي السعودية ووزارة الصحة".يذكر أنه شارك ( 30 ) مركبة نقل إسعافي مجهزة بأحدث التقنيات، منها ( 23 ) مركبة نقل إسعافي، و ( 7 ) مركبات إسعاف احتياطية، كما تم تخصيص ( 3 ) سيارات مساندة من الطب الميداني، وسيارتين إسعاف عناية مركزة ، وكبينة أكسجين متكاملة ، فيما ترافق القافلة ورشة إسعافات متنقلة, وحافلة بسعة ( 15 ) راكباً لنقل المرافقين، بالإضافة إلى مركبة لنقل العربات في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله ، كما رافق القافلة ( 120 ) ممارساً صحياً من الأطباء والممرضين والمسعفين .// انتهى //23:05ت م0381