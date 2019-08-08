جنيف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسطالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ، ومنع إسرائيل من تشييد عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية ، والوفاء بوعده الجماعي بحماية الشعب الفلسطيني .وأدان الخبراء إعلان اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط عن بناء 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية .وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة ، والمقرر مايكل لينك المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن هذا البناء يهدف إلي ترسيخ مطالبة إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية .وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالفعل خلال العام الجاري علي بناء 3700 وحدة سكنية استيطانية ، إضافة إلي 2400 هذا الأسبوع، ليرتفع عددها خلال عام واحد إلي 6100 وحدة . وبالتالي فإن أفعال إسرائيل تشير إلي أنها تخطط للبقاء بشكل دائم والمطالبة بالسيادة, ولا تنوي الامتثال للقانون الدولي .وقالوا : إن الشجب والإدانة دون عواقب ومساءلة هو كلام أجوف ، وهناك قائمة واسعة من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لردع إسرائيل المتمردة ودفعها للامتثال لواجباتها الدولية . إذا كانت هناك جدية في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .//انتهى//23:13ت م0382