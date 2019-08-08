المهرة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " بمحافظة المهرة.وشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 200 أسرة و 600 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا في مديريتي الغيضة وحصوين، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//23:15ت م0384