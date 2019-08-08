منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأوضح قائد عام المعسكرات العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن المعسكرات العامة استعانت خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام بالكوادر النسائية اللاتي يؤدين أعمالاً تساند المعسكرات من خلال استقبال الأطفال التائهين وحضانتهم وتقديم ما يحتاجونه من جانب عاطفي وإنساني وغذائي وصحي حتى يأتي ذويهم لاستلامهم.وأفاد أن الأخوات المتطوعات من القائدات المجتمعيات في مكة المكرمة وجدة وبعض مناطق المملكة, ويملكون من الخبرة ما يتجاوز العشر سنوات في هذا المجال .وبين أنه بعد استقبال الأطفال التائهين, يتم نقلهم إلى منى حتى يتم تسليمهم إلى ذويهم، مشيراً إلى عدة طرق للإيصال أو التواصل مع ذوي التائه سواءً عن طريق نشر صورهم على موقع الكشافة السعودية، أو عن طريق بعض القنوات الفضائية.// انتهى //23:29ت م0385