منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن سبعة آلاف كشاف على مستوى المملكة يسهمون في أعمال حج هذا العام، خدمة لضيوف الرحمن من خلال الإرشاد ، إلى جانب ستعداداتها لموسم حج هذا العام 1440 هـ.وبين في تصريح لـ "واس" أن جهود الكشافة السعودية في موسم حج هذا العام توجها 4000 كشاف يبذلون العطاء والعون لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى 3000 كشاف بالمدينة المنورة والمنافذ، بعد أن أكملت الفرق الكشفية برامج التدريب والإعداد في وقت سابق .وأوضح الدكتور الفهد، أن مهمام الفرق الكشفية بمتابعة من معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مشتملة على عدد من المجالات أبرزها اتصال واسترشاد الحجاج التائهين من خلال 11 مركزًا في عرفات و 12 مركزًا في منى بالإضافة إلى المنطقة المركزية والعزيزية وكذلك المدينة المنورة، إذ يتم إيصال الحجاج التائهين من خلال الخرائط يدوية وخرائط الكترونية تم إعدادها وتدشينها وطباعتها وتوزيعها إلى الجهات المستفيدة منها من ضمنها مؤسسات الطواف والجهات الحكومية، إضافة إلى تدريب الكشافة الذين سيعملون في المراكز الصحية والمستشفيات من خلال 18 مركزًا في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى مراكز المستشفيات في المدينة المنورة والمنطقة المركزية للحرم إضافة على مستشفى الملك فيصل.وأفاد أن الكشافة يتم تدريبهم قبل وأثناء مجيئهم على التعامل مع المرضى للتواجد في المستشفى لنقل المرضى وأيضا تنظيم دخول وخروج المرضى بالتنسيق مع المستشفيات، ويعملون ويستشعرون أهمية هذا العمل ، مبيناً أن جميع الأعضاء المشاركين بالكشافة يفتخرون بأنهم يقومون بهذه الأعمال مع أجهزة الدولة المتنوعة ويستشعرون هذا العمل الذي يعكس الشاب السعودي بشكل عام والكشاف السعودي بشكل خاص.وبين الدكتور الفهد أنه تم تدشين الإرشاد الإلكتروني وهو متاح للجميع، ويمكن الاستفادة من الخرائط الإلكترونية في منى وعرفات والعزيزية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة إضافةً إلى المدينة المنورة، وأن جميع الخرائط حديثة ومزودة بتقنية عالية، مبيناً أن الكشافة قدمت خدماتها لعشرات الآلاف من الحجاج، وأن الأعداد ستكون بازدياد خلال الفترة القادمة.// انتهى //23:36ت م0386