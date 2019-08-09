منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام التي تشهد فيها أم القرى أعداداً متزايدة من الحجاج .وشكلت البلدية لجنة مكونة من عدة جهات حكومية, إضافةً إلى العديد من الفرق الميدانية التي تم توزيعها على جميع مواقع أسواق المواشي العشوائية، للقيام بعمليات المراقبة الميدانية للأسواق المخالفة وازالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على الإصحاح البيئي.وأشار رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح إلى زيادة عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة، وتكثيف عملية الرقابة على الأسواق الغذائية والحظائر ومحلات بيع اللحوم، وقد نفذت الفرق الميدانية مؤخراً جولةً على مناطق الحظائر وأسواق المواشي وتمت إزالة (8) حظائر عشوائية و(3) غرف خشبية مخالفة, ومصادرة (37) رأساً من الأغنام، وقد قامت فرق البلدية بإجراء عملية تنظيف عامة للمنطقة ورفع المخلفات وإزالة الحظائر العشوائية وتنظيف جميع الحظائر بالكامل.من جانبه أبان مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق المسعودي أن الإدارة شكّلت عدداً من الفرق الميدانية التي تقوم بمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الأربع وعشرين ساعة عن طريق مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها (32) مركزاً، بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.وأكّد المسعودي أن الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام وتتخذ إجراءاتها تجاه الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بجميع عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.// انتهى //00:04ت م0388