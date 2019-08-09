محايل 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي بمقر المحافظة اليوم , ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ حملة الحج من أسر وذوي شهداء الواجب والمصابين بالقوات المسلحة المتجهين الى المشاعر المقدسة بحضور عدد من الضباط.واطمأن الفلقي عليهم وشارك في مرافقة الحملة من القطاعات الحكومية في المحافظة .وأوضح أن ذوي أسر شهداء الواجب والمصابين في المنطقة يحظون باهتمام ومتابعة مستمرة من سمو منطقة عسير الذي شدد على جميع محافظي المنطقة باستقبال أسر الشهداء وتسهيل إجراءات تسجيلهم ضمن حجاج هذا العام .// انتهى //00:09ت م0390