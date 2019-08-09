الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب سلوفينيا بنتيجة (22-30)، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه المقدونية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم بنسختها الثامنة .وتأخر الأخضر بالنتيجة بفارق ستة أهداف منذ انطلاقة اللقاء، واستمر التقدم السلوفيني حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى (9-16)، ورغم التحسن الملحوظ للمنتخب السعودي في مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفارق التهديفي الذي انتهى عليه الشوط الأول لم يشفع لهم بالتقليص، حتى انتهت المباراة بفارق ثمانية أهداف لسلوفينيا.وسيلعب المنتخب السعودي ثالث مبارياته في البطولة غداً أمام منتخب كرواتيا عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.// انتهى //00:20ت م0392