عمّان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساختتمت في العاصمة الأردنية اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث للتميز في التعليم، بمشاركة 100 أكاديمي وباحث من 10 دول عربية من ضمنها المملكة العربية السعودية.وقدم المشاركون في المؤتمر 13 ورقة بحثية حول محاور المؤتمر الرئيسة، بالإضافة إلى 5 محاضرات رئيسة ، حول التميز في التعليم والثورة الصناعية الرابعة ، والموهبة والتفوق والإبداع والروبوت والذكاء الاصطناعي، والمنحى الشمولي للتعليم من المدرسة إلى الجامعة إلى سوق العمل ، ووظائف المستقبل وواقع التعليم المدرسي والجامعي الحالي.وهدف المؤتمر من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية التي تم عقدها إلى معالجة قضايا متخصصة ضمن محاور المؤتمر، كما ركزت الجلسات الحوارية على أهمية التعليم مدى الحياة واستمراريته وإعادة صياغة الأهداف من التعليم.//انتهى//00:26ت م0394