منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء, بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة, ورشة عمل توعوية وتدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة المركزية لرفع مستوى العاملين لضمان وسلامة وجودة الغذاء لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في موسم حج هذا العام .كما أقامت الهيئة ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، لتطوير إجراءات تفتيش المطابخ المركزية التي تقدم وجبات للحجاج والبعثات الطبية، لتلافي الممارسات الخاطئة أثناء تحضير وتجهيز وجبات حجاج بيت الله الحرام.وتهدف ورشة العمل إلى تدريب وتثقيف العاملين في المطابخ على سياسات التعامل الآمن مع الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان وصول الغذاء بشكل أمن وصحي لضيوف الرحمن.// انتهى //00:52ت م0398