‫ الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس‫ افتتح لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بوشليبي المشاركة السعودية في بطولة نيجيريا الدولية لكرة الطاولة بانتصارين على لاعبي المنتخب النيجيري ليتصدر مجموعته في البطولة .‬‫ ‬وتغلب بوشليبي على النيجيري أولديبوب أولينكا بنتيجة 3-0 , كما تغلب على اللاعب النيجيري سولنكي أزيز بنتيجة 3-2 رغم تعرضه للإصابة ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 15 دقيقة للاطمئنان على إصابة بوشليبي ومن ثم تم إكمال المباراة لتنتهي بفوز اللاعب السعودي الذي انتزع صدارة المجموعة . ‬‫ // انتهى// ‬00:57ت م0399