‫ع / رياضي / لاعب أخضر الطاولة بوشليبي يتصدر مجموعته في بطولة نيجيريا الدولية‬

الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
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‫ الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس
‫ افتتح لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بوشليبي المشاركة السعودية في بطولة نيجيريا الدولية لكرة الطاولة بانتصارين على لاعبي المنتخب النيجيري ليتصدر مجموعته في البطولة .‬
‫ ‬وتغلب بوشليبي على النيجيري أولديبوب أولينكا بنتيجة 3-0 , كما تغلب على اللاعب النيجيري سولنكي أزيز بنتيجة 3-2  رغم تعرضه للإصابة ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 15 دقيقة للاطمئنان على إصابة بوشليبي ومن ثم تم إكمال المباراة لتنتهي بفوز اللاعب السعودي الذي انتزع صدارة المجموعة . ‬
‫ // انتهى// ‬
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