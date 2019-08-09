عام / سمو نائب أمير منطقة المدينة يقدم واجب العزاء لذوي الفقيد السديري
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري - رحمه الله -.
وأعرب سموه خلال زيارته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة المدينة على تعازيه ومواساته.
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03:36ت م
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