المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري - رحمه الله -.وأعرب سموه خلال زيارته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة المدينة على تعازيه ومواساته.// انتهى //03:36ت م0404