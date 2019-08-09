الدمام 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحددت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، الأول من أكتوبر المقبل، آخر موعد لاستقبال مشاركات الدورة الثانية من ملتقى الفيديو آرت الدولي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.videoartforum.com ، حيث ستكون هذه الدورة حافلة بالبرامج والعروض والمشاركات الدولية والمحلية تعريفا بالتجارب السعودية وخبراتها والتجارب الخليجية والعربية والدولية ومدى مجاراتها لمقاييس التكنولوجيا الفنية وتصورات التعبير الفني العالمي وخصوصيات انتمائها للمنطقة بتفاصيلها ومفاهيمها وتقنياتها.وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام المشرف على الملتقى يوسف الحربي، سعي الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى أن تقترب من الذوق والوعي بالفنون، بهدف تسليط الضوء على فن الفيديو ورواده في العالم والمنطقة العربية والخليجية والتركيز على ثقافة العرض وتقنياتها، إضافة إلى خلق حركة ونشاط فني معاصر سواء في التنفيذ والمشاركة والعرض أو في النقد والكتابة والمواكبة والتطوير وهو ما من شأنه أن ينهض ويرتقي بالتصورات الحداثية بالفن في السعودية مع إدراك سبل التعبير بالتقنيات الحديثة واستغلالها جماليًا.وكانت الجمعية قد دشّنت موقع الفيديو آرت الخاص بالملتقى الدولي، والذي قدّم شروط المشاركة في هذه الدورة كما سيتواصل مع الفنانين والمشاركين بتقديم لمحة عن فنون الفيديو تعريفًا فنيًا وتقنيًا مع تقديم أهم الأخبار الخاصة بهذا الفن في السعودية والعالم ولمحة عن مشاركات الدورة الأولى وما كتب عنها، وكذلك الأخبار الخاصة بالملتقى في دورته الثانية.الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من الملتقى حقّقت صدى مميّزا في السعودية والعالم ومواكبة جماهيرية حملها الفضول وشغف الفن لاكتشاف الفيديو آرت والأعمال العالمية مع مواكبة البرامج التوعوية والتعريفية، بمشاركة 18 دولة و 35 عملًا فنياً، وهو ما تسعى الجمعية لتأكيده خلال هذه الدورة مع تكثيف التواصل بين المتلقي والبرمجة والفنانين والنقاد وطرح أكثر من تجربة وتقنية تجريب وتنويع المشاركات العالمية.// انتهى //03:38ت م0405