عرعر 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسحددت إدارة المساجد بعرعر التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 17 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الأضحى، وأن وقت الصلاة في تمام الساعة 5.55 صباحاً.وبينت أنه تم تحديد مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية، وجامع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحي العزيزية، وجامع الملك عبد العزيز - رحمه الله - بحي الريان، وجامع الملك خالد - رحمه الله - بحي الفيصلية ، وجامع الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - بحي الفيصلية ، وجامع الأمير عبد العزيز بن مساعد - رحمه الله - بحي المساعدية الغربية ، وجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد - رحمه الله - بحي المساعدية الشرقية ، وجامع والدة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بحي المنصورية، وجامع عبد العزيز الربيش بحي الصالحية، وجامع التقوى بحي الناصرية، وجامع الخليوي بحي النسيم، وجامع الفوزان بحي بدنة، وجامع الفوزان بحي المطار, وجامع الفرقان بحي الناصرية، وجامع المهيلب بحي الجوهرة، وجامع مشبب العتيبي بحي المنصورية، وجامع رمضان حجاج بحي الضاحية.// انتهى //04:42ت م0407