واشنطن 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 371.46 نقطة، أو 1.43 بالمئة، إلى 26378.53 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 54.11 نقطة، أو 1.88 في المئة، ليغلق عند 2938.09 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 176.33 نقطة، أو 2.24 في المئة، إلى 8039.16 نقطة.// انتهى //04:53ت م0408