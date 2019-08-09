عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها
المملكة تُحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في توليد طاقة الرياح
إطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة
وزير الداخلية يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة حج
مفتي عام المملكة يوصي العاملين في خدمة ضيوف الرحمن القيام بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل
المعجب يزور مركز العمليات الأمنية 911
وزير الصحة يقف على جاهزية مستشفيات مشعر منى
الخارجية: إصدار أكثر من 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية للحجاج من مختلف الجنسيات
المعلمي يستقبل ريما بنت بندر
اللواء التركي: اکتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة
مشروع المملكة للهدي والأضاحي يكمل استعداداته التشغيلية
وصول 905,896 حاجاً إلى المدينة المنورة
زيادة عدد الحجاج القادمين بنسبة 6 %
الرياض تستضيف بطولة عالمية للفروسية بمسمى «كأس السعودية» نهاية فبراير المقبل
اعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبها
وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار
الداخلية المصرية تعلن القضاء على 15 إرهابيا على صلة بحادث معهد الأورام
تراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات
جونسون: نريد منح تأشيرات سريعة لـ «أفضل العقول» لعدم تأثر العلوم بعد بريكست
«هيومن رايتس ووتش» : العمال الوافدين في قطر يواجهون ظروفاً سيئة بسبب القوانين الجائرة
وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الى معاقبة مؤيدي العقوبات الاميركية على مادورو
أمريكا ترفع مستوى التحذير بشأن السفر إلى هونج كونج بسبب الاضطرابات
// يتبع //
06:02ت م
0003