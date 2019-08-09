الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادهاالمملكة تُحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في توليد طاقة الرياحإطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمةوزير الداخلية يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة حجمفتي عام المملكة يوصي العاملين في خدمة ضيوف الرحمن القيام بمسؤولياتهم على الوجه الأكملالمعجب يزور مركز العمليات الأمنية 911وزير الصحة يقف على جاهزية مستشفيات مشعر منىالخارجية: إصدار أكثر من 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية للحجاج من مختلف الجنسياتالمعلمي يستقبل ريما بنت بندراللواء التركي: اکتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكةمشروع المملكة للهدي والأضاحي يكمل استعداداته التشغيليةوصول 905,896 حاجاً إلى المدينة المنورةزيادة عدد الحجاج القادمين بنسبة 6 %الرياض تستضيف بطولة عالمية للفروسية بمسمى «كأس السعودية» نهاية فبراير المقبلاعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه أبهاوزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرارالداخلية المصرية تعلن القضاء على 15 إرهابيا على صلة بحادث معهد الأورامتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوياته منذ 4 سنواتجونسون: نريد منح تأشيرات سريعة لـ «أفضل العقول» لعدم تأثر العلوم بعد بريكست«هيومن رايتس ووتش» : العمال الوافدين في قطر يواجهون ظروفاً سيئة بسبب القوانين الجائرةوزير الدفاع الفنزويلي يدعو الى معاقبة مؤيدي العقوبات الاميركية على مادوروأمريكا ترفع مستوى التحذير بشأن السفر إلى هونج كونج بسبب الاضطرابات// يتبع //06:02ت م0003