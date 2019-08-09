الأمم المتحدة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن أكثر من 700 مدرسة تديرها الوكالة ستفتح أبوابها في الوقت المناسب للعام الدراسي الجديد 2019-2020م في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا في أقل من شهر.وقالت وكالة "الأونروا" في بيان صحفي يوم أمس " إن الدعم الثابت من شركاء "الأونروا" والمانحين مكّن الوكالة مرة أخرى من تنفيذ أكبر برنامج لها، وهو توفير التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين".وأضاف البيان " حافظت الأونروا منذ ما يقرب من 70 عامًا على حق أطفال لاجئي فلسطين في التعليم، حيث قدمت تعليمًا شاملًا وعالي الجودة، بما في ذلك في أوقات النزاع والحصار والاحتلال، مما سمح لـ 2.5 مليون طالب بالتخرج من مدارسها منذ عام 1950م.وصرح المفوض العام للأونروا بيير كرينبول قائلاً : " أي طفل في العالم يجب أن يستعد لعام دراسي جديد في هذه الأيام، وينطبق الأمر نفسه على أطفال لاجئي فلسطين وأن الوصول إلى التعليم هو حق أساسي وركيزة من مهام وكالتنا، ونحن ممتنون للغاية للمانحين الذين أتاح لنا تفانيهم في الحفاظ على الحق في التعليم أن نعلن اليوم أن جميع مدارس الأونروا في أقاليم عملياتنا الخمسة ستفتح أبوابها، وستشعر العديد من العائلات بطمأنينة عميقة لأن أطفالها سيلتحقون بالفصول الدراسية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".// انتهى //06:36ت م0008