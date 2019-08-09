منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسرفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة المسالخ الطاقة الإستيعابية وزيادة الإنتاج للتعامل مع الهدي والأضاحي , إذ عمدت على توفير الكوادر البشرية والمعدات الآلية في خمسة مسالخ في مكة المكرمة وثمانية وحدات ذبح بالمشاعر المقدسة.وتعمل الأمانة وفق خطة وبرنامج معدًا مسبقًا لإدارة المسالخ تتمثل في العمل على توعية الصحية والإرشادية وتصحيحها لجميع الممارسات التي تتم بالمسالخ وأسواق الماشية من خلال واقع التعامل مع الإعداد والتجهيز وتداول العرض لدى أصحاب المحلات أو لدى المستهلك.وحول وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة تقوم الأمانة بالاشراف على مقاولين نظافة وحدات الذبح ,وتشغيل مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها 32 مركزًا كما تجهز الساحات بمنطقة العكيشية لاستخدامها كسوق لبائعي المواشي وتأمين اللوحات الإرشادية الدالة إليها وإنارتها مع تنظيم مداخل السيارات ومخارجها.ومن الخطط أيضا التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة في حالة ظهور أي حالة لاشتباه لاقدر الله في المسالخ لاتخاذ الإجراء اللازم .الجدير ذكره أن الأمانة تشارك مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التنظيم والاصحاح البيئي في لجان الذبح العشوائي, والتوزيع الخيرية للحوم, وتصعيد الجزارين, والمسالخ المؤقتة, وأخيرًا لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي.// انتهى //08:35ت م0015