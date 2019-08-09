القاهرة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مقتل 17 إرهابيًا خلال مداهمات أمنية لقوات الشرطة استهدفت خلايا إرهابية بالقاهرة والفيوم، على صلة بحادث معهد الأورام الذى وقع الاحد الماضي وتحديد هوية الإرهابي مرتكب الحادث الإرهابي .وسلطت الضوء على تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق البحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز ودعمعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.وعرجت إلى وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لتشييد 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت إيل" شمال الضفة الغربية، والعثور على جثة جندي إسرائيلي تعرض للطعن في الضفة.ولفتت الصحف إلى تنديد دمشق بالاتفاق الأمريكي التركي لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا واعتبرته بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداء فاضح على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.وتطرقت إلى مطالبة السلطات البحرية الأمريكية للسفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بالإبلاغ المسبق بنقاط توقفها في مياه الخليج للبحرية الامريكية والبريطانية.وأخبرت صحف القاهرة أن الهند صعدت من لهجتها بشأن أزمة "كشمير" بعد طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه معلنة أن "كشمير" شأن داخلي.// انتهى //10:00ت م0022