شنغهاي 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيراً شديداً صباح اليوم مع اقتراب الإعصار ليكيما القوي من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للصين ، بعدما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق عدد من المدارس والأسواق .وتوقع المكتب أن يصل ليكيما الذي يعد الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت ثم يتجه شمالاً ، محذرا من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانغتسي التي تشمل شنغهاي.// انتهى //10:02ت م0023