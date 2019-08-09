بيروت 8 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 9 أغسطس 2019 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تتبعها لأزمة تعليق مجلس الوزراء اللبناني مركزة على التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون وتأكيده أن الحلول باتت في نهايتها.واهتمت صحف الجمعة بالتصريح الذي أطلقه المسؤول الإنساني الخاص بسوريا في الأمم المتحدة بانوس مومتزيسامس والذي أوضح أن استئناف المعارك في إدلب بعد وقف قصير لإطلاق النار أثار ذعراً تامًا بين السكان بالإضافة إلى تحذيره لدمشق من اللعب بالنار.وأشارت إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية أن مدنيين 2 قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح جراء استهداف مسلحين قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية.وفي الشأن الفلسطيني أخبرت عن مقتل جندي إسرائيلي طعنا قرب الخليل في الضفة الغربية والذي وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه عمل إرهابي.وتحدثت عن إعلان السلطات المصرية عن مقتل 17 إرهابيا خلال عملية نفذتها قوات الأمن ضد أوكار تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في إطار ملاحقتها المتورطين بالانفجار الذي وقع في القاهرة ليل الأحد وخلّف 20 قتيلا.وأشارت إلى التحذير الذي صدر عن المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين من خطر اقتراب الإعصار ليكيما الهائل من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للبلاد.// انتهـى //10:09ت م0024