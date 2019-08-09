لندن 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسصعد سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.5 % إلى 1507.22 دولار أمريكياً فتجاوز بذلك مستوى الـ1500 دولاراً أمريكياً ومن ثم اتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل من العام 2016م.وفي العقود الأمريكية الآجلة ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم بنسبة 0.6 % إلى 1519 دولاراً أمريكياً.ويعزى ذلك الارتفاع إلى الإقبال على شراء الذهب على خلفية تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متصاعد.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 1.2 % إلى 17.11 دولاراً أمريكياً .// انتهى //10:48ت م0028