بيساو 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين، الغير مقيم لدى جمهورية غينيا بيساو، فهد بن علي الدوسري، اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ .وقام السفير الدوسري، بوداعهم عند سلم الطائرة في مطار العاصمة بيساو، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودًا حميدًا.يذكر أن حجاج جمهورية غينيا بيساو، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، بلغ نحو 500 حاج هذا العام، تم استضافتهم ونقلهم من بلادهم إلى المملكة العربية السعودية مباشرة.// انتهى //11:42ت م0037