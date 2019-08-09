منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستنظم رابطة العالم الإسلامي الأثنين المقبل, مؤتمرها السنوي خلال حج هذا العام 1440 هـ بعنوان " المعاني الحضارية في الإسلام" وذلك بمبنى الضيافة في مشعر منى، بمشاركة وحضور نخبة من العلماء. ويناقش المؤتمر محورين هما ( الحضارة في الإسلام ـ المفاهيم والخصائص ) و( الحضارة الإسلامية ــ عطاء وتطلعات) ،ويتحدث في المحور الأول رئيس قسم الفلسفة بجامعة معسكر الجزائرية الدكتور نابي بوعلي من خلال ورقة بعنوان" معاني الحضارة في الإسلام ومقوماتها ", ثم يقدم إمام وخطيب جامع "الميناء" بالإسكندرية ورقة بعنوان" المرتكزات الحضارية في السيرة النبوية", فيما يقدم أستاذ الحديث بجامعة أم درمان الدكتور عوض الكريم حسين ورقة تحت عنوان" القيم الحضارية في شعيرة الحج على ضوء السنة النبوية", وفي ختام المحور يناقش عضو إدارة مركز تفسير الإسلام بالسويد هيثم بن سعيد زين ورقة عبارة عن" قراءة في إبداعات الحضارة الإسلامية".أما المحور الثاني فيتحدث فيه عضو هيئة التدريس في الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بماليزيا الدكتور سيد عبد الماجد الغوري من خلال ورقة بعنوان " أثر الحضارة الإسلامية في الغرب" ، ويقدم إمام وخطيب جامع السعيدية الكبير بتونس مراد مصطفى العمدوني ورقة بعنوان " المشاريع الحضارية الناجحة في الأمة المسلمة", يليه رئيس المنتدى الإسلامي الأوربي للمنظمات الشبابية والطلابية بفرنسا يانيس ماهيل بورقة عن "رصيد الإسلام الحضاري في التعايش والتسامح" ويختتم المحور عضو مجلس العلماء بالإدارة الدينية في قرغيزستان تشوباق جليلوف بورقة" الحضارة الإسلامية والتكامل الرشيد مع الحضارات الأخرى".// انتهى //11:59ت م0043