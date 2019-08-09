منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسيعود تاريخ تدفق مياه بئر زمزم إلى زمن إسماعيل بن إبراهيم عليهـما السلام،وتقع البئر شرق الكعبة المشرفة على بعد 21 متراً , في صحن المطاف بالمسجد الحرام محاذية للملتزم،في أطهر بقعة على وجه الأرض.وسبب تسمية زمزم بهذا الاسم؛ أنه لما خرج الماء جعلت هاجر تحوط عليه وتقول: " زمي زمي"، وفي الحديث: " يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا".ولزمزم أسماء كثيرة منها: طيبة (لأنها للطيبين والطيبات) برة وعصمة (لأنها للأبرار) مضنونة (لأنه ضن بها على غير المؤمنين) سيدة (لأنها سيدة جميع المياه) عذبة (لأن المؤمن يستعذبها ويستحليها كأنها حليب) سالمة (لأنها لا تقبل الغش) مباركة (لأن ماءها لا ينفد أبدا) كافية (لأنها تكفى عن الطعام وغيره) عافية (لأن من شرب منها لا يهزل) .وكان أول ظهور لماء زمزم لسـقيا إسماعيل بن إبراهيم عليهـما السلام، فجـرها له روح القدس . . حينما قال إبراهيم ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) حيث إن إبراهيم عليه السلام لما احتمل إسـماعيل وأمه هاجر إلى مكة احتمل معه لها قـربة ماء ومزود تمر، وتركهما بمكة وعاد!، فلما فرغ التمر والماء عطش إسماعيل وهو صغـير وجـعل ينشع الموت، جـعلت هاجر تسـعى من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا لترى أحدا حتى سمعت صوتا عند الصبي، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث. ثم جاءت الصـبي فإذا الماء ينبع من تحت خده، فجعلت تغرف بيـدها وتجعل في القربة، قال صلى الله عليه وسلم (لو تركته لكان عينا أو قال: نهرا معينا).وذكرت المصادر التاريخية أن قدوم إسماعيل إلى مكة كان سنة مولده 1910 قبل الميلاد تقريبا وفيها ظهور زمزم وبيننا وبين ظهور زمزم بالتقويم الهجري أربعة آلاف سنه تقريبا.// يتبع //12:01ت م0044

وبعد أن تكاثرت القبائل بمكة المكرمة فإن بئر زمزم جفت وقيل أنها قد دفنت ؛ وتطورت مدينة مكة وأصبحت مدينة كبرى ونالت المنزلة الكبرى لوجود الكعبة بها ولازدهار تجارتها ولموقعها الجغرافي ؛ ثم ظهر ماء زمزم مرة أخرى على يد عبدالمطلب بن هاشم حيث قام بحفر البئر بعد رؤيا رآها في المنام في عدة روايات .وظهر بئر زمزم من جديد ؛ وظـل عبد المطلب بن هاشم يسقي الحجاج وكانت له إبل كثيرة فإذا جاء الموسم جمعها ثم سقي لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحجاج لأنه يكسر غلظ ماء زمزم ، وكانت إذ ذاك غليظة جدا.ولبث كذلك حتى توفي فقام بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، حتى دخل رسول الله مكة يوم الفتح فقبض السقاية من العباس بن عبد المطلب والحجابة من عثمان بن طلحة ، فقام العباس بن عبدالمطلب فبسط يده وقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة والسقاية - فقام النبي بين عضادتي الباب (أي باب الكعبة) فقال :" ألا أن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين ، إلا سقاية الحجاج وسدانة الكعبة فإني قد أمضيتها لأهلها على ما كانت عليه في الجاهلية " فقبضها العباس رضي الله عنه فكانت فيه .وفي حجة الوداع مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم وكانت السقاية إلى العباس رضي الله عنه .. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو كبير مملؤة من زمزم فتوضأ دون أن ينزع هو نفسه عليه الصلاة والسلام تاركا ذلك لأصحاب الحق في السقاية وقال " انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا إن تغلبوا عليها لنزعت معكم "// يتبع //12:01ت م0045

ويقصد أن نزع ماء زمزم من البئر وإعطاءه الحجاج حق لهم وحدهم دون غيرهم ، فلهذا لم ينزع بيده لئلا يتزاحمون على البئر ، ويسقي كلا منهم نفسه ، ويغلب أولاد عبد المطلب فيما هو حق لهم وخاص بهم ، مع أن رسول الله ابن عبد المطلب فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب، ولكنه مع هذا لم ينزع الماء بيده لئلا يتخذ المسلمون عمله أسوة حسنه فينافسوا أصحاب الحق حقهم.وقد كان ينزع الماء من البئر ويصب في أحواض وقد تعددت هذه الأحواض ووصفها وكانت توجد قبتين الأولى على البئر ويليها قبة الشراب المنسوبة إلي العباس رضي الله عنه وكان يجعل فيها قلال يسمونها (الدوارق) وكل دورق له مقبض واحد ويترك بها الزمزم ليبرد فيشربه الناس ، وبها اختزان المصاحف الكريمة والكتب التي للحرم الشريف وبها خزانه تحتوي على تابوت مبسوط متسع فيه مصحف كريم بخط زيد بن ثابت رضي الله عنه منتسخ سنة ثماني عشر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقد أزيلت القباب في بدء ولاية أمير مكة السابق الشريف عون الرفيق وشيخ الحرم عثمان نوري باشا وسبب ذلك انه دخل سيل عظيم للمسجد الحـرام وأتلف كثيراً من الكتب والأشياء التي بها ؛ فاقتضى نقل الكتب من إحداهما ووضعها في دار الكتاب وهي المدرسة التي على باب الدريبه ، وكان ذلك عام 1310 هـ .// يتبع //12:01ت م0046

والآن يتضح موقع بئر زمزم بالقرب من الكعبة المشرفة ، ولكن فتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق 1.56 متر ، وفى أرض المطاف خلف المقام إلى اليسار للناظر إلى الكعبة المشرفة ، فقد تم وضع حجر مستدير مكتوب عليه : ( بئر زمزم ) يتعامد مع فتحة البئر الموجودة في أسفل سطح المطاف .وتنقسم بئر زمزم في حالها إلى قسمين..الأول : جزء مبنى عمقه 12.80 مترا" عن فتحة البئرالثاني : جزء منقور في صخر الجبل وطوله 17.20 مترا"وعلى هذا فعمق البئر 30 متراً من فتحة البئر إلى قعره ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر حوالي أربعة أمتار ، وعمق العيون التي تغذى البئر عن فتحة البئر 13 مترا" ومن العيون إلى قعر البئر 17 مترا" ، وقطر البئر يختلف باختلاف العمق ، وهو يتراوح بين 1.5 متر" و2.5 متر" .أما العيون التي تغذى بئر زمزم فهي ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود ، وعين حذاء جبل أبى قبيس والصفا ، وعين حذاء المروة .. هذا هو التحديد القديم لعيون زمزم في القرن الثالث وما قبله .أما التحديد الحديث لبئر زمزم الذي تم سنة ( 1400 ) هـ فهو على النحو التالي ..1 / المصدر الرئيسي : فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه ركن الكعبة الغربي - الحجر الأسود - وطولها 45 سم وارتفاعها 30 سم ، ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه ،2 / المصدر الثاني : فتحة كبيرة باتجاه المكبرية وبطول 70 سم ، ومقسومة من الداخل إلى فتحتين ، وارتفاعها 30 سم .// يتبع //12:01ت م0047

كما أن هناك فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البئر تخرج منها المياه ، خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين ، وقدرها متر واحد ، كما يوجد 21 فتحة أخرى ، تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى ، وباتجاه جبل أبى قبيس والصفا والمروة.ونالت البئر اهتماما مستمراً من القيادة الرشيدة التي خصها الله عز وجل وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين فقد تم في عام 1377هـ حينما كانت حكومة المملكة تنفذ التوسعة الأولى في المطاف قد وضعت تصميما فريدا لبئر زمزم روعي فيه إزالة ما يضيق على الطائفين وذلك بوضع بئر زمزم تحت الأض وأصبح سقف المبنى مساويا لأرض المطاف كما جعل للبئر جداراً من الخرسانة مكسو بالرخام.وتم وضع مجمعات مياه زمزم المبردة فى عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه من خلال مجمعات مياه زمزم المنتشرة فى جميع أنحاء الحرم بالإضافة إلى البرادات الموزعة في مختلف أرجاء الحرم .// انتهى //12:01ت م0048