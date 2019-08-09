نجران 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //13:21ت م0082