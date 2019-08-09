الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسكشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن دخول 4.1 ملايين رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 21%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو لعام 2019م، 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.وتعمل "موانئ" على توفير وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة للقيام بأدوارها المناطة بها من خلال التأكد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قبل المحاجر البيطرية.يذكر أنه توجد سلسلة من الإجراءات التي تقوم عليها كل من الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفريغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عينات عشوائية منها بواسطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجرية ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغل محطة المواشي.// انتهى //13:23ت م0084