إسلام آباد 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسبدأ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم زيارة طارئة إلى الصين لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية حول الوضع في إقليم كشمير عقب إعلان الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من كشمير.وقال قريشي في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته باكستان إنه سيطلع قيادة الصين على الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.وأضاف أنه سيتبادل أيضاً وجهات النظر مع الجانب الصيني حول التهديدات الهندية لباكستان.// انتهى //13:44ت م0086