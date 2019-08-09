بيروت 8 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 9 أغسطس 2019 م واسعقدت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني والفصائل الفلسطينية اجتماعا موسعا اليوم ، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية ، بحثت خلاله الأوضاع الأمنية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان .وأكدت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في بيان ، أن الاجتماع تناول مختلف أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، السياسية والأمنية والاجتماعية وجرى التأكيد على استقرار الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية ، وعودة الحياة إلى طبيعتها ودعت العائلات النازحة من المخيم للعودة إلى منازلهم .ولفت البيان إلى أن الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة مستقرة ، مشدداً على أن كل القوى الفلسطينية في المخيم مجمعة على منع أي محاولة للتوتير والحفاظ على الهدوء والعلاقات الطيبة مع الجوار اللبناني وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة.// انتهى //13:48ت م0087