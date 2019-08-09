عام / سمو أمير الحدود الشمالية يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
عرعر 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله تعالى - صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، وذلك بمصلى العيد في حي المحمدي بمدينة عرعر.
ويستقبل سموه في ديوان الإمارة "وسط المدينة"، عقب الصلاة جموع المهنئين بالعيد من مديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية وأهالي المنطقة.
// انتهى //
13:48ت م
0088