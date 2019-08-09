عام / سمو أمير الحدود الشمالية يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
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‏‎عرعر 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
‏‎ يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله تعالى - صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، وذلك بمصلى العيد في حي المحمدي بمدينة عرعر.
‏‎ويستقبل سموه في ديوان الإمارة "وسط المدينة"، عقب الصلاة جموع المهنئين بالعيد من مديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية وأهالي المنطقة.
‏‎ // انتهى //
13:48ت م
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