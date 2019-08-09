‏‎عرعر 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس‏‎ يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله تعالى - صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، وذلك بمصلى العيد في حي المحمدي بمدينة عرعر.‏‎ويستقبل سموه في ديوان الإمارة "وسط المدينة"، عقب الصلاة جموع المهنئين بالعيد من مديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية وأهالي المنطقة.‏‎ // انتهى //13:48ت م0088