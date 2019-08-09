سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومراكزها.وستقام الصلاة في مدينة سكاكا إضافة إلى المصليات المكشوفة في كل من " جامع خادم الحرمين الشريفين والشيخ فيصل والرحمانية وأحمد بن حنبل والإحسان والشيخ ابن باز وعمر بن عبدالعزيز والمدبغ وأبي بكر الصديق والسبيعي والفيصلية والمحمدية والزعفرانة والصالح والعقل والسمارة والزبير بن العوام وحواس العوذة والشعيب والضلع والإمارة والريان والجوهرة والناوي والفياض وعلي بن ابي طالب وسلطانة والشايع وابن تيمية والشمامره وأبو أيوب الأنصاري والشيخ إبن عثيمين والسليمانية والدهيمان والمصيف والربوة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ".كما ستقام الصلاة بمحافظة القريات والمراكز والقرى التابعة لها بالمصليات المكشوفة إضافة إلى كل من جامع " جامع خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين والزامل الكبير وأحمد بن حنبل والعضيب وعمر بن الخطاب وابن تيمية ومحمد بن سلام ومحمد بن إبراهيم وخباب بن الأرت والخميس وجامع المطار الجنوبي وعثمان بن عفان والناصفة وسارية بهجرة البلاعيس وجامع مركز الحماد وجامع قرية أثره وجامع قرية الرديفة وجامع قرية جماجم وجامع التوحيد بالعقيلة وجامع الخضير بالعقيلة وجامع السلام بالدعبوسية ".وفي محافظة دومة الجندل والمراكز والقرى التابعة لها إضافة للمصليات المكشوفة ستقام الصلاة في كل من جامع الدريويش وغالية التليعان وابن قيم الجوزية وحسان بن ثابت والزارع والبحيرات والوادي والقعيد وحسان بن ثابت بالشقيق والإمام مالك ومحمد بن عبدالوهاب والإمام البخاري وأبي بكر الصديق في مركز أصفان".وستقام الصلاة في محافظة طبرجل والمراكز والقرى التابعة لها في المصليات المكشوفة إضافة إلى جامع الإيمان وإبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وخلف العتيقي وابن عثيمين وابن باز والدعيجا جامع أم أرطى والسيف ببسيطا وعبادة بن الصامت بشيبة والنباج والحسين بن علي بصديع وصبيحا وسليم كندي ".وتم تحديد عدد من الجوامع التي ستقام في صلاة عيد الأضحى إضافة إلى المصليات المكشوفة في مركز صوير والقرى والهجر التابعة لها " جامع أحمد بن حنبل والثميري وهدبان والشويحطية وطلعة عمار والملك عبدالعزيز وعذفاء".وبين المدير العام لفرع الوزارة محمد بن عمر السائح أنة يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة ، وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها ، وقد تم تحديد وقت دخول الإمام لصلاة العيد في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة (6:05) صباحاً ، وفي محافظة القريات (6:13) صباحاً ومحافظة طبرجل (6:11) .// انتهى //15:06ت م0119