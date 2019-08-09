مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بتكليف عدد من أعضاء الهيئة للعمل على فترات حسب الحاجة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة عمل الفرع تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية يومي عرفة والعيد والأماكن العامة والشواطئ والحدائق بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة لافتا بان العمل يتركز على أوقات الذروة في الأماكن التي يكثر فيها المتنزهون من المواطنين والمقيمين.وبين الشيخ العمري أن الخطة تشتمل على الحضور الميداني في الأسواق والمنتزهات وتفعيل المصليات المتنقلة في الأحياء اعند ازدحام المساجد بالمصلين، مؤكدا على أهمية الحضور الميداني ونشر الوعي وتوعية الحجاج فيما يتعلق بحماية جناب التوحيد والسنة والتعامل باللين والرفق ومراعاة اختلاف الثقافات وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.// انتهى //15:08ت م0121