منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسجندت لجنة اليمن في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مكتباً متكاملاً لإرشاد التائهين، تم تزويده بفريق من شباب الكشافة وعاملين مدربين على كافة الخدمات التي يحتاج إليها الضيوف في مقر إقامتهم وخارجه.ويتمثل عمل المكتب في عدد من المهام منها الرد على استفسارات الضيوف, وإرشاد التائهين وتسهيل وصولهم إلى غرفهم في مقر إقامتهم بمكة المكرمة، حيث أسهم خلال يوم أمس في استقبال 60 حالة، منها توجيه حافلات النقل المتجهة من مقر الضيوف إلى المسجد الحرام والعكس، إضافة إلى إرشاد الضيوف إلى غرفهم وتسهيل التواصل مع عائلاتهم، والمساعدة في تسهيل الحركة والنقل ومساعدة كبار السن ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم بالعربات، ونقل أمتعتهم، فضلا عن الاستقبال والتوديع.ويستعين المكتب في عمله بإشراك 20 شاباً من شباب الكشافة المؤهلين للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ولديهم خبرة سابقة في مهام الإرشاد والتوجيه والرد على الاستفسارات المهمة.// انتهى //15:09ت م0122