منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأكد ‏معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق على أثر القران على النفس وأهمية تدبره والانصياع لأوامره ونواهيه.جاء ذلك خلال لقائه بحجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لموسم الحج هذا العام 1440 من دول (المكسيك والبرازيل والبيرو وكولمبيا وفنزويلا), منوهاً بأثر الحج في حياة المسلم وأنه فرصة ثمينة ليفتح بها الإنسان صفحة جديدة مع الله سبحانه.واستمع المطلق إلى تساؤلات الحجاج وأجاب على استفساراتهم حول فريضة الحج ووجودهم في المشاعر المقدسة.وكانت الندوة العالمية من خلال برنامجها قد أعدت لضيوفها زيارات ميدانية لكثير من المعارض والمتاحف والأماكن التاريخية كنافذة للتعريف بمعالم المملكة التراثية والثقافية.// انتهى //15:11ت م0124