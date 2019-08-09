الطائف 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسشارك 30 متطوعاً ومتطوعة، يمثلون فرقاً تطوعية عدة بجامعة الطائف، في مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن"، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وذلك بمطار الطائف الدولي.وانطلقت المبادرة يوم الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وستستكمل فعالياتها بتوديع الحجاج حتى نهاية شهر ذو الحجة.واستقبل المتطوعون والمتطوعات المشاركين في المبادرة ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار بعبارات الترحيب والدعوات الطيبة لهم بحج مبرور وذنب مغفور، وقدموا لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.ولاقت المبادرة استحسان الحجاج القادمين، حيث ارتسمت ملامح الفرح والسرور على محياهم، واعتبروا حسن الاستقبال ذكرى جميلة يحملونها إلى بلدانهم عند عودتهم بعد أداء مناسك الحج.وتهدف مبادرة إلى إثراء تجربة الحجاج، وجعلها رحلة خالدة في نفوسهم وذكرياتهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.// انتهى //15:16ت م0130