اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.63 %
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
بيروت 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.63% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 814.26 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 70 ألفا و545 سهماً، بقيمة 480 ألف دولار، نفذت خلال 48 صفقة.
وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و74 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و23 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
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15:21ت م
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