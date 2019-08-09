أملج 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستنطلق الأثنين القادم، فعاليات مهرجان "شاطئ أملج"، الذي تنظمه مؤسسة وطنية بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية بأملج، وبإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص وذلك على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم السياحي.وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن فكرة المهرجان تأتي إنطلاقاً بما تتميز به محافظة أملج الحوراء من شواطئ خلابة بطبيعتها الساحرة ومساحاتها الرملية البيضاء وأشجار النخيل المطلة على البحر، حيث تتيح فعاليات المهرجان للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ من خلال عدة أنشطة تقام لأول مرة في محافظ أملج.وبين النجار أن المهرجان سيشهد عروض "الفلاي بورد" وعروض الألعاب النارية والليزر من داخل البحر ، كما يتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بممارسة الألعاب البحرية الحماسية ورياضة الدبابات البحرية وتجربة الفلاي بورد، وكذلك بطولة كرة القدم الشاطئية والألعاب الهوائية الشاطئية للكبار والصغار، بالإضافة إلى الاستمتاع بالجلوس في الجلسات العربية المباشرة للشاطئ وتناول المأكولات المتنوعة من أكشاك الأسر المنتجة، ومشاهدة مسرح الفعاليات والذي يقدم عروضاً متنوعة لألعاب الخفة والمرايا والماجيك شو ومسابقات الأطفال.ولفت النجار النظر إلى قيام اللجنة المنظمة بإنشاء مرسى بحري خاص في أرض الفعاليات حيث ستنطلق منه قوارب النزهة على مدار أيام المهرجان في جولات بحرية للأهالي والسياح من العائلات والأفراد لتجربة الأجواء البحرية الجميلة.وقدم النجار شكره وتقديره لمحافظ أملج رئيس لجنة التنمية السياحية على رعايته للمهرجان وثقته بتوجيهه إقامة احتفال أهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك "عيدنا أملج" ضمن فعاليات هذا المهرجان، كما قدم الشكر والتقدير للإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على موافقتهم لإقامة المهرجان والإشراف عليه، والشكر لشركاء المهرجان "لجنة التنمية السياحية بأملج وقطاع حرس الحدود بأملج وبلدية أملج متمنياً أن يستمتع الجميع بمهرجان نوعي ومختلف.// انتهى //15:39ت م0146