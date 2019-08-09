جيزان 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسسجلت أسواق المواشي أسعارًا معتدلة في التعاملات بأسواق محافظات منطقة جازان ، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ، وسط تزايد أعداد المتسوقين وتوقعات بزيادة الطلب على شراء الأضاحي قبل العيد ، حيث تراوحت الأسعار في متوسطها بين 850 وحتى 2000 ريال للأضحية من الأغنام البلدي ، حيث تختلف الأسعار تبعا لاختلاف الأسواق وزيادة الطلب وكمية المعروض .ويحرص تجار ومربوا المواشي على مواكبة موسم عيد الأضحى المبارك ، كأهم المواسم الرائجة في بيع المواشي ، خاصة وأن تربية الماشية والاتجار بها تُعدّ مصدرًا أساسيًا للرزق لدى الكثيرين من أهالي منطقة جازان التي تتميز بوفرة مراعيها وازدهار ثروتها الحيوانية التي تبلغ نحو 4,000,000 رأس من الأغنام والإبل والأبقار .وتشهد أسواق المواشي بجميع محافظات المنطقة تعاملات شرائية مزدهرة واكتظاظًا بالمتسوقين من المواطنين والمقيمين ، الذين يحرصون على شراء الأضاحي إحياءً لشعيرة من شعائر الإسلام ، ويحرصون كذلك على انتقاء أفضل الأضاحي المجزئة شرعاً والخالية من العيوب ، فيما تشهد تعاملات البيع والشراء لحظات من المفاصلة حول الأسعار .يأتي ذلك في وقت أنهت فيه أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد ، وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك .// انتهى //15:40ت م0147