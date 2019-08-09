الدمام 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسكثفت بلدية مليجه التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جهودها واستعداداتها لعيد الأضحى المبارك المقبل، حيث قامت بتجهيز المصليات والحدائق العامة والساحات والميادين، إضافة الى تشديد الرقابة الميدانية للمنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والنظافة.وأوضح رئيس بلدية مليجه مناحي بن سلامة بن سعيدان، أن البلدية كثفت جهودها المستمرة بأعمال النظافة والصيانة بمركز مليجه والقرى والهجر التابعة لها، وتهيئة وتجهيز وصيانة المسطحات الخضراء، والألعاب الخاصة بالأطفال، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال عيد الأضحى المبارك، كما عملت على تجهيز لوحات التهنئة الخاصة بالمعايدة بهذه المناسبة، وكذلك تجهيز وتزيين أعمدة الإنارة والدوارات بإنارة الزينة.وأضاف بن سعيدان، أن البلدية كثفت كذلك أعمال المتابعة على المسالخ والمحلات الخاصة بعرض اللحوم، والمطابخ والمطاعم والحرص على نظافتها وتوفير كافة الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها وتكثيف الحملات على محلات الحلاقة والحرص على جاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها من أدوات نظيفة ومعقمة.ونفذت البلدية جولات ميدانية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة من محال الخضار واللحوم والحلويات التي تكثر عليها متطلبات العيد، لضمان إمداد المستهلك بغذاء آمن وصحي، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولاً بأول، مبيناً أن البلدية كلفت عدد من الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان استمرارية أعمال المتابعة والمراقبة الخاصة بأعمال البلدية.// انتهى//.15:51ت م0149