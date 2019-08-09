الدمام 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الخفجي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتجهيزات والتي شملت جميع أنحاء المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت بتنظيف وتجهيز مصلى العيد والكورنيش ومواقف مصلى العيد ومسح الساحات المحيطة بالمصلى مع تسوية الأرضية ورشها بالماء مع تأمين (20) حاوية نفايات جديدة بجانب الأبواب الرئيسية وتغيير الحاويات التالفة والمستهلكة بالشوارع الرئيسية والداخلية ، وتم غسل دورات المياه والجلسات وتنظيف الممشى وتعبئة المياه لدورات المياه بالكورنيش، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية وإزالة (11000م3 ) من الرمال و(2800م3) من مخلفات البناء مجهولة المصدر.وبين أن إدارة الزراعة والحدائق بالبلدية قامت بتجهيز وصيانة حدائق المحافظة، حيث قامت بتسوية الرمال وتنظيف النخيل وصيانة الألعاب الأطفال ، وكذلك تسوية الرمال وصيانة الألعاب بالكورنيش ، وغسل اللوحات الإرشادية والمجسمات في الواجهة البحرية وغسل المسطحات الصناعية، كما قامت إدارة الرقابة الصحية والمسلخ بتكثيف عدد الأطباء البيطريين لمسلخ المحافظة وذلك لتلافي الازدحام والكشف على المذبوحات وزيادة عدد الجزارين إلى (25) جزار وزيادة عمال النظافة إلى (6) وتوفير (3) عمالة لاستقبال الذبائح و(3) عمال لتسليم الذبائح.وأفاد المهندس الحميداني أن البلدية حرصت على توفير سبل الراحة والسلامة في صالة الانتظار لأصحاب الذبائح ، حيث جهزت الصالة بأجهزة التكييف ومقاعد ملائمة ، كما عملت مسارين لاستقبال وتسليم الذبائح ، مشيرا إلى أن البلدية نفذت ورشة عمل للجزارين حول التعامل الشرعي مع الذبائح وطرق التذكية الشرعية والسليمة واستقبال القبلة.من جهة أخرى أبان رئيس بلدية محافظة الخفجي أن البلدية كثفت الحملات الميدانية على المحلات ووضعت برنامجا محددا لمراقبة مخالفات الأسواق والمطاعم ، وذلك لرفع المستوى الصحي بالمحافظة، وكذلك تم تحديد فرقة فنية للمراقبة الدائمة في المسالخ والمطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمعجنات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس المحلات التجارية.وأشار إلى أن قسم الكهرباء بالبلدية قام بتزيين أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين والقري المرتبطة بالبلدية بشعار المملكة ، وأعمدة مضاءة بليات مضيئة بلمبات LED ، وتم تأمين مقاول الصيانة على مدار عشرة أيام ؛ للتأكد من تهيئة الشوارع الرئيسية ومعالجة أي أعطال ، بالإضافة لأعمال الصيانة الموكلة لمقاول الصيانة من أعطال كابلات وغيرها .// انتهى //15:52ت م0150