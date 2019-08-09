عمّان 08 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 09 أغسطس 2018 م واسأشاد إعلاميون أردنيون، بما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود وخدمات وإقامة مشروعات ومتابعة ، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج وتقديم العون لهم والسهر على راحتهم وسلامتهم.وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية إن الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن واضحة للجميع ولاينكرها إلا جاحد ، منوهين بالجهود والخطط التي تبذلها مختلف الجهات والقطاعات الحكومية العاملة في الحج ، إضافة إلى مستوى التنسيق والتنظيم الدقيق الذي تحرص عليه الجهات القائمة على خدمة الحجيج.وقدم رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب زغيلات ، الشكر والتقدير باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بكل ما يهم الحج ويضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وقال إن حكومة المملكة دأبت في مثل هذه الأيام من كل عام ، على تأمين وحشد كامل طاقاتها وأجهزتها المدنية والأمنية والخدمية لراحة الحجاج ، وتقديم العون لهم والسهر على راحتهم وأمنهم ، ومتابعة كل ما يتعلق بالتسهيل والتيسير وتذليل الصعاب عليهم لتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن وأمان وراحة واطمئنان.ودعا جميع الإعلاميين المشاركين في موسم حج العام الحالي للقيام بواجبهم تجاه أمتهم الإسلامية ، من خلال إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة والمهنية بما يسهم في توحيد الصف والأهداف ، وتقديم كل ما فيه خير للأمة ، ودحض الشائعات التي تريد النيل من أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية.من جهته ، عبر مدير الأخبار في وكالة الأنباء الأردنية مأمون بيضون ، عن امتنانه على الاستضافة ، والجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لخدمة ضيوفها الإعلاميين من جميع الدول ، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وتوفير كل ما يعينهم على القيام بالتغطية الإعلامية والمتابعة الدائمة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة خلال موسم الحج تجسد توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها في المقام الأول ، على توفير الإمكانات كافة من أجل خدمة ورعاية ضيوف الرحمن على أرض الحرمين الشريفين، وتأديتهم لركنهم الخامس بكل طمأنينة ، متمنياً أن يحقق موسم حج هذا العام مزيداً من النجاحات كالتي تحققت في المواسم الماضية، في خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة - حفظها الله -.بدوره ، قدم مدير التحرير العام في صحيفة الغد مؤيد أبوصبيح ، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذه الجهود الكبيرة، لاستضافة هذا العدد الهائل من الحجاج، الذي لا يوجد مثله في أي مكان آخر في العالم، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة، وهذه الأعداد تزداد سنوياً ، وحكومة المملكة لا تألو جهدا في مواكبة هذه التطورات والزيادة المستمرة لضيوف الرحمن عاما بعد عام.وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات والقطاعات الحكومية العاملة في الحج ، في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الغالي والنفيس من أجل راحتهم والسهر على أمنهم، والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه الجهود خير الجزاء.// انتهى //15:52ت م0151