منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسجهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن ، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة.وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن.وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بكل يسر.// انتهى //16:12ت م0155