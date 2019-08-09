اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في الجمهورية اللبنانية
الجمعة 1440/12/8 هـ الموافق 2019/08/09 م واس
الرياض 08 ذوالحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2" في الجمهورية اللبنانية.
وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا على الأطفال في مناطق جرابلس وأعزاز وكفر نبودة.
يأتي ذلك ضمن برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.
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17:30ت م
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