الرياض 08 ذوالحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2" في الجمهورية اللبنانية.وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا على الأطفال في مناطق جرابلس وأعزاز وكفر نبودة.يأتي ذلك ضمن برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.// انتهى //17:30ت م0172