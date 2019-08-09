مكة المكرمة في 08 ذو الحجة 1440 ه الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة النسائية برئاسة شؤون الحرمين حملة بعنوان "فضائل الأيام والشهور" وذلك ضمن مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440 ه.وأوضحت مديرة الإدارة منيرة بنت عوض الجميعي أنه تم تنفيذ الحملة في معرض التوجيه والإرشاد والمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد - رحمه الله- ومقر سكن العاملات بعدة لغات حيث رحبت الموظفات بالقاصدات، وقدّمن تعريفاً بالأشهر الحُرم وتخصيص الله عز وجل لها بالذكر في محكم التنزيل دون بقية الأشهر، وبيان فضلها كما قمن بحثهن على مضاعفة الحسنات واجتناب السيئات تشريفاً لهذه الأشهر وشرحنَ عِظم الشعائر والحُرُمات فيها، والحكمة من التكبيرات ولمحة مبسطة عن الحج مبينة أن عدد المستفيدات من دروس المعرض بلغ (1681) قاصدة فيما بلغ عدد المستفيدات من دروس المصليات النسائية (1633) قاصدة و(57) عاملة.// انتهى //17:33ت م0173