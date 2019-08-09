أثينا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسرفعت السلطات اليونانية اليوم حالة التأهب تحسبا لاندلاع حرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح المتواصلة.وأعلن جهاز الحماية المدنية أنّ احتمال حدوث حرائق مرتفع خاصة في وسط اليونان وفي شبه جزيرة "بيلوبونيز" وفي منطقة أثينا ما دعى إلى رفع درجة التأهب للّون الأحمر.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.وكثيرًا ما تواجه اليونان حرائق الغابات التي تنتشر بسرعة عبر الكساء النباتي بأخشابه الجافة، فيما تعقّد طبيعة الأرض الصعبة والجبلية والرياح عمليات السيطرة على الحرائق.// انتهى //17:35ت م0175